Dopo Roma e Napoli, anche a Milano – purtroppo o finalmente – è arrivata la neve. Questa mattina il capoluogo lombardo si è risvegliato innevato, ma nonostante i centimetri di neve scesi nel corso della notte, la città non ha subito alcun contraccolpo. Nessuna chiusura delle scuole o degli uffici pubblici, nessuna via impraticabile, marciapiedi e strade puliti e sgombri, mezzi di trasporto funzionanti, i milanesi sono come sempre corsi a fatturare, come se nulla fosse avvenuto. Si potrebbe dire che a differenza di Roma o Napoli, Milano la neve la vede tutti gli anni, ma in realtà non è così, potremmo definire questa convinzione una "fake news": Milano alla neve non è affatto abituata e anzi ogni milanese "imbruttito" che si rispetti odia quella coltre bianca che ricopre strade e marciapiedi, la considera un inutile impedimento e non un evento atmosferico bello e degno di nota. A Milano nevica raramente, in trent'anni credo di aver visto la neve circa cinque volte in tutto e dei disagi conseguenti ho vaghi ricordi, che risalgono al 2006, quando la città venne sepolta da 40 centimetri di neve.

Milano non si è fermata per la neve.

Insomma, rispetto a quanto recentemente accaduto a Roma o Napoli, Milano non si è affatto fermata e ha affrontato la nevicata senza colpo ferire. Il sindaco Sala ha predisposto un piano di emergenza volto ad affrontare possibili disagi, le strade e i marciapiedi sono stati cosparsi di sale già nel corso della serata di ieri e questa mattina tutte le strade, anche quelle secondarie, erano pulite e praticabili. Nessun disagio nemmeno per quanto riguarda i mezzi pubblici, metropolitane, tram e autobus hanno funzionato regolarmente, sebbene, per esempio, la metro verde abbia un ampio tratto extraurbano scoperto. Traffico regolare, mezzi pubblici in orario, a Milano i cittadini quasi non si sono accorti della neve, non fosse per il freddo becco.

Anche in caso di nevicate, dunque, la leggendaria efficienza meneghina ha sempre la meglio e i milanesi imbruttiti sono pronti ad affrontare qualsiasi condizione meterologica pur di giungere in ufficio il più velocemente possibile e fatturare. Ed è esattamente per questo motivo che da anni noi stakanovisti meneghini con una calcolatrice al posto del cuore, consideriamo Milano non solo la capitale morale d'Italia ma anche, senza timor di smentita, la locomotiva economica del Paese.