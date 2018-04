in foto: foto di repertorio

Si è decisamente aggravato nelle ultime ore l'allarme-frane in Valchiavenna, nella provincia di Sondrio: tre paesi per complessivi 1.500 residenti sono totalmente isolati. Dopo la caduta ieri di massi nelle vicinanze del Santuario di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo, la statale 36 dello Spluga dopo una provvisoria riapertura è stata riaperta. Successivamente alla luce della preoccupante instabilità del versante montuoso, le stesse autorità hanno disposto la totale interruzione della viabilità per l'intera giornata.

Le località turistiche di Madesimo, Campodolcino e una parte di San Giacomo Filippo sono dunque isolate. Per l'acccesso vi è solo una passerella pedonale, attraverso i boschi che consente di attraversare a piedi il torrente Liro e scendere a valle. Domani, a pagamento, ci si potrà muovere con un elicottero. Ma il costo sarà di 35 euro a persona. Il prefetto di Sondrio Mario Giuseppe Scalia è in stretto contatto coi sindaci e il presidente della Provincia, Luca Della Bitta.

Ieri un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga nella zona del Passo Crocedomini, nel Bresciano. Il trentenne, originario di Bienno, era alla guida di una motoslitta quando è stato travolto dalla neve. Soccorso in arresto cardiocircolatorio, è morto dopo l'arrivo in ospedale.