in foto: Francesca Cipriani (LaPresse)

La showgirl Francesca Cipriani sarebbe stata derubata in pieno giorno a Milano. Lo ha denunciato la stessa showgirl lo scorso 11 gennaio su Facebook. L'episodio, secondo quanto poi precisato nel corso della trasmissione radiofonica "I lunatici" in onda nella notte tra il 14 e il 15 gennaio su Radio Due, è avvenuto attorno alle 13 alla Stazione Centrale di Milano: "L'altro giorno sono stata rapinata – ha raccontato la showgirl – Sto aspettando ma non mi ha ancora chiamata nessuno, ho fatto denuncia alla stazione Centrale. Era già il nono portafoglio che avevano rubato", ha spiegato Cipriani, che ha anche idea precisa su chi sia stato: "Dalle telecamere hanno visto che c'è questa banda di delinquenti extracomunitari, una donna incinta. C'è tutta una combriccola un'associazione a delinquere, sono partite delle indagini e stanno cercando di prenderli".

Critiche per le dichiarazioni pro Salvini

La questura di Milano non ha né confermato né smentito la notizia e non ha potuto dunque nemmeno precisare se la Cipriani sia stata derubata (come aveva scritto lo scorso 11 gennaio) o rapinata, come affermato invece questa notte in radio. Nella sua denuncia su Facebook la showgirl aveva augurato il peggio a chi l'aveva derubata, complimentandosi poi con il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il suo lavoro: "Bravo Matteo Salvini, sbattili tutti fuori questi delinquenti e non farli entrare più in Italia… Sei un grande". Dichiarazioni che le erano valse qualche insulto e che la Cipriani ha voluto precisare in radio, senza però indietreggiare per quanto riguarda il senso del suo pensiero: "Le persone stanno travisando un po' i messaggi che sto scrivendo. Non significa essere razzista: chi viene nel nostro Paese senza arte né parte, per delinquere, stuprare, rubare perché deve rimanere qui?", ha detto Cipriani. "Ho molta paura quando esco di casa – ha concluso la showgirl – Ce l'ho io e devono averla tutti perché qui non si vive più. Milano è diventata uno schifo. Per quello dico bravo Salvini che sta iniziando a mandare via la gente irregolare".