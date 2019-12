in foto: La frana a Varzi (Foto dall’account Provincia di Pavia via Facebook)

Le forti piogge cadute in mattinata hanno provocato una frana nel territorio comunale di Varzi, in provincia di Pavia. Pietre e massi si sono staccati da un costone di una montagna e sono caduti sulla strada provinciale Sp18 in località Nivione, nel tratto che collega Varzi con la frazione montana dell'Oltrepò pavese Cella. La frana si è verificata nella mattinata, come comunicato dalla Provincia di Pavia, che detiene la competenza sul tratto di strada in questione. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varzi che ha richiesto l'intervento dell'unità cinofili e della squadra Usar (Urban search and rescue): si teme infatti che qualcuno possa essere rimasto sepolto sotto i detriti, motivo per cui i soccorritori stanno scavando sotto i detriti.

Al momento non risultano persone coinvolte

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della Provincia: per precauzione è stata inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza anche un'ambulanza in codice rosso, anche se al momento non risultano persone coinvolte. La frana, in ogni caso, ha completamente invaso la strada, provocandone l'interruzione. In risposta a un cittadino che lamentava il cattivo stato di manutenzione di alcune strade, la Provincia ha così risposto: "Siamo consapevoli della grave situazione della rete stradale, i nostri operatori interverranno appena possibile per sistemare le buche più pericolose. Compatibilmente con le scarse risorse umane ed economiche a disposizione stiamo cercando di agire il prima possibile. Dalla prossima primavera si potranno effettuare interventi di asfaltatura su diverse strade provinciali".