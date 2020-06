in foto: Un fulmine su Milano la scorsa notte (foto Fanpage)

Ancora maltempo in tutta la Lombardia dove da giorni pioggia e vento stanno imperversando su tutta la regione causando danni in diverse province. A partire dalla serata di mercoledì 10 giugno un centro di bassa pressione presente sul mar ligure si muoverà verso Est, generando instabilità in Lombardia: per questo la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e forti temporali almeno fino a domattina.

Calano le temperature minime

Nello specifico oggi, mercoledì 10 giugno, sono previste ancora condizioni di tempo variabile a tratti instabile, specie tra il pomeriggio e la sera, con rovesci e temporali sparsi possibili ovunque ma in particolar modo tra la fascia prealpina e la Pianura. Sono possibili locali fenomeni di forte intensità con accumuli di pioggia localmente anche abbondanti. Dalla tarda serata e nella notte i fenomeni tenderanno a concentrarsi sui settori centro-occidentali della regione. Domani, giovedì 11 giugno, attesa ancora instabilità con probabili rovesci o temporali sparsi fin dalla notte: ci saranno possibili locali fenomeni di forte intensità con accumuli di pioggia localmente anche abbondanti, in particolare tra Prealpi e Pianura.

La situazione migliorerà a partire da venerdì

Attenzione alle temperature che subiranno un netto calo in particolare nelle minime che raggiungeranno anche i 12 gradi, mentre le massime si assesteranno sui 22 gradi. Per avere un po' di cielo sereno bisognerà attendere la giornata di venerdì 12 giugno quando il cielo si presenterà poco nuvoloso sulla pianura e irregolarmente nuvoloso sui rilievi con ampie schiarite in serata. Assenti le piogge che potranno cadere nel pomeriggio solo su Prealpi centro-occidentali.