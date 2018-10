in foto: (Immagine di repertorio)

Peggiorano le condizioni meteo su Milano. Dalle ore 12 di domani, sabato 27 ottobre, il centro previsionale meteo della Regione Lombardia prevede infatti un’intensificazione delle piogge sul bacino del capoluogo lombardo. A partire dalla stessa ora il Comune di Milano ha comunicato che sarà attivato il Coc (Centro operativo comunale) presso il centro della protezione civile di via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità. Sarà anche attivato, come da prassi in questi casi, il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, sempre a rischio esondazione in caso di forti piogge. Attivato anche il radar a cura della protezione civile del Comune di Milano, che segnala l’eventuale superamento della soglia di 80 centimetri e i successivi superamenti del fiume Seveso a Cesano Maderno, Palazzolo e a Milano nella zona di via Valfurva e segnala anche la soglia di preallarme del fiume Lambro.

Le previsioni meteo per il weekend: piogge e temporali

Il weekend per i milanesi non è iniziato nel migliore dei modi e purtroppo proseguirà all'insegna del maltempo. Sono previste perturbazioni per i prossimi quattro giorni, destinate a peggiorare particolarmente nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre. Sabato il cielo sarà coperto con temperature minime in lieve aumento e massime in leggero calo. Previsti temporali in particolare in mattinata. La situazione si presenterà così anche domenica 28 ottobre: le piogge lasceranno spazio a possibili schiarite solo in serata.