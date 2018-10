Pioggia intensa e temperature in calo. Il weekend per i milanesi non è iniziato nel migliore dei modi: a partire da oggi infatti il meteo subirà un brusco cambiamento. Sono previste perturbazioni per i prossimi 4 giorni, destinate a peggiorare nelle giornate di sabato e domenica. Nello specifico venerdì previste piogge in tutta la Lombardia, su Milano ci saranno schiarite nel primo pomeriggio con un netto peggioramento nella notte: sabato cielo coperto con temperature minime in lieve aumento e massime in leggero calo. Previsti temporali in particolare in mattinata. La situazione si presenterà così anche domenica, le piogge lasceranno spazio a possibili schiarite solo in serata. Ma non lasciate l'ombrello a casa perché il 31 ottobre è in arrivo una nuova perturbazione.

La situazione nei prossimi giorni

Un'ondata di maltempo interesserà la prossima settimana i il nostro Paese: causata dalle correnti via via più instabili ed umide in discesa dal Nord Atlantico, sarà presente per un periodo piuttosto lungo. Le temperature rimarranno comunque nella media: oscilleranno tra 15 e 17 gradi senza molta differenza tra minime e massime. Il maltempo colpirà in particolare il Nord Italia e la Lombardia con un nuovo vortice che potrebbe mettere in discussione il ponte del 1 Novembre.