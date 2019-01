Il forte vento che soffia in alcune zone della Lombardia ha fatto scattare l'allerta in particolare nella provincia di Sondrio. Nel territorio comunale di Madesimo è stata infatti chiusa la strada statale 36, quella dello Spluga. A decidere per la chiusura è stata l'Anas, spiegando che le forti raffiche potrebbero causare delle slavine. Sul sito dell'Anas è precisato che la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico a tutte le categorie di veicoli e in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 140,700 e il chilometro 147,700. Sono comunque regolarmente raggiungibili gli impianti invernali dell'Alta Valle Spluga e l'abitato di Madesimo.

Parchi chiusi a Lecco: a Milano il vento disperde lo smog

Vento forte anche a Lecco: il Comune ha diramato una nota in cui spiega che "a fronte del perdurare dello stato di allerta per vento forte", anche oggi tutti i parchi cittadini resteranno chiusi a scopo precauzionale. Le aree verdi sono chiuse da martedì, dopo che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia aveva diramato un avviso di criticità regionale. Il vento soffia in maniera moderata anche a Milano: nella giornata di ieri le raffiche, più forti, hanno avuto il merito di "ripulire" l'aria dallo smog. Dopo cinque giorni consecutivi di concentrazioni di polveri sottili oltre la soglia di legge, ieri infatti il Pm10 è fortunatamente sceso a 32 microgrammi per metro cubo.