Alberi caduti e qualche incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze. Questo il bilancio di una violenta grandinata che si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, sui comuni che si trovano nelle vicinanze del lago di Varese. Nel capoluogo di provincia, a Gavirate, Calcinate del Pesce, ma anche tra Cazzago Brabbia e Biandronno, sulla sponda opposta del lago, la grandine improvvisa ha creato non pochi problemi a coloro che stavano percorrendo con le loro auto la provinciale del lago.

Vigili del fuoco intervenuti anche per la caduta di alberi e piante

Al'altezza di Calcinate l'episodio più significativo: quattro auto sono finite fuori strada a causa di un incidente dovuto presumibilmente alla scarsa visibilità e alle condizioni meteorologiche. Le vetture sono rimaste bloccate a bordo strada e per rimuoverle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con un'autogru. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Su tutta la provinciale si sono segnalati molti rallentamenti, non solo dovuti all'incidente e alle relative operazioni di soccorso ma anche a causa di alcune piante e alberi caduti per via della grandinata. Le precipitazioni intense sono iniziate alle 18 e sono durate per circa un'ora: si è trattato di uno dei più classici temporali estivi, considerando che in precedenza le temperature erano state piuttosto elevate.