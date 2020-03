in foto: La palazzina sventrata dall’esplosione a Seriate (Foto Facebook)

Forte boato nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, a Seriate, in provincia di Bergamo. L'esplosione si è verificata attorno alle 8 del mattino in una palazzina in via Dante. Non è ancora chiaro cosa sia successo: si parla di una possibile fuga di gas da una bombola o dell'esplosione di una caldaia. L'esplosione è stata comunque molto violenta e ha proiettato diversi detriti sulle strade nei dintorni della palazzina a due piani interessata dallo scoppio, il cui tetto è stato completamente sventrato dalla violenza dell'esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi: da un ospedale vicino è giunto anche l'elisoccorso per trasportare d'urgenza una persona che sarebbe rimasta coinvolta nell'esplosione. Purtroppo, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, nello scoppio una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Non sono ancora note le generalità della vittima, né i dettagli sulla dinamica dell'episodio, sul quale indagano le forze dell'ordine.

L'esplosione avvertita dai residenti

Tanti i residenti di Seriate che sui gruppi social dedicati alla cittadina hanno commentato l'episodio, riferendo di aver udito distintamente il forte boato di questa mattina. "Boato enorme" ha scritto qualcuno, mentre un'altra residente ha commentato: "Ci mancava anche questa". Seriate è infatti uno dei centri della Bergamasca maggiormente colpiti dall'emergenza Coronavirus. La provincia di Bergamo è il territorio più martoriato dal virus, con 3429 casi e purtroppo centinaia di morti.