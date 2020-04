in foto: Attilio Fontana in collegamento con "Mattino cinque"

Intervenuto in diretta a Mattino Cinque, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ribadito come "i dati ci stanno dando ragione" invitando i cittadini a "non abbassare la guardia" perché "queste ultime settimane sono assolutamente decisive per la risoluzione del problema".

Fontana: Speriamo in graduale ritorno alla quotidianità

Il governatore lombardo, che non specifica quante siano effettivamente le settimane rimanenti per la teorica risoluzione dell'emergenza, ha parlato anche di eventuali allentamenti dei divieti: "Su questo lascio che siano gli scienziati a decidere", anche Fontana chiederà ai medesimi di "tenere conto delle necessità che la nostra società ha di ricominciare una vita". Insomma, la ripresa ovviamente ci sarà anche se non si sa bene e quando: "Cambiando un po' gli stili di vita", suggerisce Fontana, "consentendo un graduale" ritorno alla vita quotidiana.

Ma l'epidemiologo: Se Milano riparte, rischio nuovo focolaio

In merito alla ripartenza, però, un epidemiologo dell'Unità di crisi della Lombardia, cerca di mettere un freno agli entusiasmi facili. Il professor Vittorio Demicheli sostiene infatti che "se Milano si rimette in moto senza cautele, la possibilità che esploda un nuovo focolaio c'è ed è maggiore che in altre zone". Lo stesso epidemiologo suggerisce quindi che "per un po' non c'è alternativa al restare tutti fermi". Dichiarazioni in controtendenza con quelle di Fontana che parla di risoluzione del problema e ritorno graduale alla vita pre pandemia.