Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha affidato a Facebook l'ultimo pensiero della giornata, rivolgendolo ai lombardi. Scrive il governatore: "Abbiamo aperto la giornata con un arcobaleno, la chiudiamo con un tramonto". Questo l'incipit della didascalia di uno scatto su Milano vista da Como. "Questa foto, scattata da Como, mi fa riflettere ancora una volta sull'orgoglio di essere lombardi", ha proseguito Fontana, chiudendo il post con una carezza nei confronti dei propri concittadini: "In tanti non hanno capito quanto qui la tempesta sia stata dura. Voi lo sapete. Orgoglioso di voi".

E, per il momento, in Lombardia sembrerebbe passata la tempesta. Quantomeno nel suo accanimento peggiore. Perché stando al bollettino diramato oggi, mercoledì 29 aprile, sull'emergenza Coronavirus, i casi ufficiali di contagio nella regione sono 75.134, in aumento di "sole" 786 unità rispetto ai 74.348 di ieri. Anche i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi diminuiscono, passando dai 7.280 di ieri ai 7.120 di oggi, con una riduzione di 160 unità. Il trend in calo si conferma anche nei reparti di terapia intensiva dove, ad oggi, sono 634 le persone ricoverate, contro le 655 di ieri. Aumenta, e di molto, il numero dei pazienti dimessi, che ha toccato quota 50.347, mentre purtroppo non si sono ancora fermati i decessi: sono 13.679 le persone che non ce l'hanno fatta. A conferma del trend positivo, è arrivato il commento dell'assessore lombardo Melania Rizzoli: "Questi dati confermano che la diffusione del contagio è in forte calo", ha commentato.