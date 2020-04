Diramato il bollettino di oggi, mercoledì 29 aprile, sull'emergenza Coronavirus in Lombardia. I casi ufficiali sono 75.134, in aumento di 786 rispetto ai 74.348 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.120 (meno 160 rispetto a ieri, quando erano 7.280). Le persone nei reparti di terapia intensiva sono 634, in calo di 21 rispetto ai 655 di ieri. Il numero dei pazienti dimessi, che conta anche coloro che hanno effettuato almeno un passaggio in ospedale, aumenta e arriva a quota 50.347 contro i 49.483 di ieri. Si registrano purtroppo ancora molti decessi: le persone scomparse a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 13.679 in aumento di 104 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 365.895, con un incremento di 14.472 rispetto a ieri. "Questi dati confermano che la diffusione del contagio è in forte calo", ha commentato l'assessore Melania Rizzoli.

I contagi nelle province della Lombardia

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 19.121 i casi accertati (+284), di cui 8.102 in città (+86). In provincia di Brescia i contagi sono 12.806 (+115), mentre a Bergamo sono 11.291 (+95). A Cremona i casi sono arrivati a 6.023 (+30), nella provincia di Monza Brianza 4.674 (+37), a Pavia 4.280 (+52), a Mantova 3.156 (+25), a Varese 2.619 (+51), a Como 3.207 (+53), a Lodi 2.959 (+12), a Lecco 2.265 (+17) e a Sondrio 1.143 (+2).