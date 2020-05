Dopo l'accordo raggiunto con il Governo, anche la Lombardia è pronta a riaprire gran parte delle attività il prossimo lunedì, 18 maggio. Ma cosa, esattamente, tornerà fruibile per i cittadini? A fare chiarezza è il presidente della Regione Attilio Fontana che, nell'intervista concessa alla Stampa, ha assicurato: "Non apriremo sicuramente tutto, le situazioni che riteniamo più pericolose rimarranno chiuse ancora per settimane".

Fontana: Palestre, cinema e discoteche resteranno chiuse

Queste situazioni sono quelle che riguardano le palestre, i cinema, i teatri e le discoteche. Occhio a parte per i musei, dove a Milano si è studiato un piano di apertura graduale e contingentato che garantisca il distanziamento sociale. Ma cosa succederebbe qualora l'epidemia da Coronavirus e il relativo contagio dovesse aumentare a dismisura, Fontana garantisce che "saremmo pronti ad assumere atteggiamenti diversi". Le direttive regionali, contenute all'interno di un'ordinanza, sono attese per oggi, sabato 16 maggio, dopo lo slittamento dell'annuncio atteso inizialmente per giovedì 14.

Lombardia, da lunedì 18 riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

Ieri, venerdì 15 maggio, il governatore Fontana aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con il premier Giuseppe Conte che "ha recepito le linee guida delle Regioni". Il presidente della Lombardia aveva commentato l'intesa come "un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive". Tutto, dovrà avvenire nel massimo della sicurezza possibile, ma una prima anticipazione di cosa potrà riaprire, il governatore Fontana l'ha data: "Riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri", ha detto, aggiungendo che "anche altre attività" potranno accogliere i clienti, senza però specificare ancora quali. Online, intanto, i titolari e gestori degli esercizi commerciali interessati hanno lamentato uno scarso preavviso per rispettare le consegne di igiene e pulizia e tutte le nuove misure di contenimento da adottare per non incorrere in sanzioni.