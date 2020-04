Sull'andamento dei casi di Coronavirus in Lombardia "Siamo nel rispetto di quella linea di continuità: non esiste più un incremento, siamo in piano". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus. "Stiamo proseguendo nello sviluppare quell'ipotesi avanzata da statistici ed epidemiologi secondo cui abbiamo raggiunto il culmine – ha proseguito il governatore -: si proseguirà così per un certo periodo e poi dovrebbe iniziare la discesa. Siamo contenti, ma i cittadini devono tenere sempre molto alta la guardia. Però direi che è positivo e che queste misure stanno dimostrando di essere efficaci".

Nel pomeriggio il sopralluogo all'ospedale da campo degli alpini a Bergamo

L'odierno aggiornamento con la stampa del governatore lombardo è stato anticipato perché, nel primo pomeriggio di oggi, Fontana e l'assessore regionale al Territorio e alla protezione civile, Pietro Foroni, andranno a Bergamo per effettuare un ultimo sopralluogo all'ospedale da campo dell'Associazione nazionale alpini, allestimento nel padiglione B della Fiera di Bergamo, su una superficie di 6000 metri quadrati. La struttura è ormai quasi ultimata: all'interno vi opereranno medici di Emergency e anche un contingente di medici e infermieri russi giunti in Italia la scorsa settimana e che in questi giorni hanno fatto affiancamento con i loro colleghi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "L'ospedale dovrebbe essere inaugurato nei prossimi giorni – ha detto Fontana – altra prova di efficienza dei lombardi che non si spaventano davanti alle difficoltà".

Sulla circolare: Non cambia nulla, in Lombardia rimane valida l'ordinanza regionale

Il governatore è anche tornato sulle polemiche per la circolare di ieri sera del Viminale (poi chiarita) che autorizzava le passeggiate vicino casa per un genitore e il proprio figlio. "Ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Lamorgese, è stato chiarito che si è trattato di un equivoco". Fontana ha quindi ribadito che in Lombardia non cambia nulla: "Ho scritto ai sindaci dicendo che non è cambiato nulla, l'ordinanza che scade il 4 aprile rimane valida e i comportamenti assunti finora dovranno essere mantenuti".