in foto: (Immagine di repertorio)

In Lombardia è in corso una sperimentazione sui test rapidi per verificare la presenza degli anticorpi al Coronavirus i cui risultati sembrano al momento molto positivi. A dirlo, in un collegamento con lo speciale TgR della Lombardia, è stato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Ci sono anche esami sierologici che però sono inaccettabili da un punto di vista scientifico – ha detto Fontana -. Noi stiamo facendo una sperimentazione su questo tipo di analisi, stiamo aspettando dalla nostra università un responso che si sta indirizzando in una nuova soluzione che pare molto positiva, ma potremmo renderla pubblica solo quando la sperimentazione sarà finita".

Il dibattito sui cosiddetti esami sierologici, ossia test rapidi che dall'analisi sulla presenza degli anticorpi possano individuare le persone che hanno già avuto il virus e avrebbero dunque sviluppato un'immunità allo stesso, sta tenendo banco da giorni ed è stato anche al centro della recente polemica su alcuni sindaci di centrosinistra e il governatore Fontana. Alcune regioni, come Veneto ed Emilia Romagna, sembrano infatti aver puntato molto su questi test per conoscere con più precisione le persone effettivamente contagiate. Ma i test sugli anticorpi sono stati tirati in ballo anche da chi, nonostante l'emergenza ancora in corso, inizia a parlare di riapertura: analisi di questo tipo potrebbero infatti rivelarsi importanti per capire chi potrebbe rientrare al lavoro senza il rischio di ammalarsi. Il problema evidenziato da molti scienziati ed esperti risiede però nell'inattendibilità di molti dei test di questo tipo in circolazione. Da qui la necessità di sperimentazioni approfondite.

Primi pazienti all'ospedale in Fiera a metà della prossima settimana

Fontana è poi tornato anche sul tema dei tamponi, altro argomento sul quale è ormai evidente il contrasto tra la Regione e le opposizioni: "Abbiamo fatto tutti i tamponi che siamo nelle condizioni di fare in base alla disponibilità di reagenti e ai laboratori di analisi", ha detto Fontana, che ha ribadito lo stesso concetto anche nella lettera di risposta ai sette sindaci dei capoluoghi lombardi che gli avevano rivolto alcune domande e critiche sull'argomento. Altro tema affrontato da Fontana nel corso dello speciale TgR su Rai3 è stato quello del nuovo ospedale realizzato nella Fiera Milano city al Portello: "I primi pazienti arriveranno a metà della prossima settimana", ha detto il governatore. Si allungano dunque i tempi dei primi ricoveri, che due giorni fa erano stati indicati verso domenica o lunedì: "Ora stiamo completando la sanificazione della struttura", ha spiegato Fontana.