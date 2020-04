I dati del bollettino di oggi, sabato 25 aprile, riguardante l'emergenza Coronavirus in Lombardia "sono veramente incoraggianti". A dirlo è il presidente della Regione Attilio Fontana che sottolinea come "su oltre 12.600 tamponi effettuati" nelle ultime 24 ore precedenti a oggi, solo "713 sono risultati positivi".

Fontana: Gradualmente, potremo tornare alla libertà

Il governatore lombardo si è mostrato soddisfatto anche per la "diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva" scesi rispettivamente a 8.489 e 724 unità. "Finalmente – ha proseguito Fontana – le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada". Il presidente della Lombardia ha colto poi l'occasione per ringraziare "ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo", ribadendo che "gradualmente, e adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un po' diversa da quella di prima, almeno per un po' di tempo, ma pur sempre libertà".

Il piano di Milano per la fase 2

Intanto, in vista della riapertura graduale, il Comune di Milano ha organizzato un primo piano d'azione per permettere ai cittadini di uscire di casa in sicurezza. Dai tavolini dei bar e dei ristoranti che potranno essere collocati anche su parte della carreggiata, al potenziamento del wifi pubblico, sino alla riduzione a 30 chilometri orari della velocità per tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, durante la cosiddetta fase 2. Allo studio c'è poi la possibile riapertura delle piscine per i mesi di luglio e agosto, oltre all'istituzione di una summer school per i bambini i cui genitori saranno richiamati a lavoro, fermo restando che lo smartworking resterà la metodologia di lavoro privilegiata.