in foto: Il presidente lombardo Attilio Fontana con una delle mascherine prodotte sul territorio (Foto Fb: Attilio Fontana)

L'aveva già annunciato durante l'odierna diretta su Facebook della Regione Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in cui viene diramato il bollettino quotidiano, e ora, il presidente lombardo Attilio Fontana, l'ha ufficializzato con un post dal suo profilo: la Lombardia ha ricevuto "l'idoneità dall'Istituto Superiore di Sanità" per le mascherine prodotte in regione dalle aziende riconvertite.

Mascherine made in Lombardia: Ottimo livello di protezione

"Ottima notizia! – esordisce Fontana su Facebook – Abbiamo finalmente ricevuto l'idoneità dall'Istituto Superiore di Sanità per la prima mascherina made in Lombardia. Ottimo livello di protezione e filtraggio con alta capacità produttiva". Il numero uno della Lombardia ha sottolineato inoltre come questo sia "un primo importante passo per fronteggiare l'emergenza mascherine, risposta che con orgoglio arriva dal nostro territorio e dall'impegno dei lombardi".

Il bollettino di oggi, venerdì 3 aprile: Trend positivo, presto la discesa

Intanto in Lombardia i dati continuano a seguire un trend positivo e presto potrebbe arrivare la discesa dei medesimi. A comunicarlo è stato l'assessore al Welfare Giulio Gallera commentando il bollettino di oggi, venerdì 3 aprile, durante la consueta diretta sui social. L'ultimo aggiornamento parla di 47.520 casi di contagio con un incremento di 1.455 unità su ieri. In totale, le persone ricoverate in ospedale sono 11.802 contro le 11.762 di ieri (+40), di cui 1.381 in terapia intensiva (ieri erano 1.351). Cresciuto anche il numero totale dei dimessi, arrivato a 13.020 rispetto ai 12.229 di ieri (più 791), così come purtroppo anche quello dei decessi, arrivati a quota 8.311 dai 7.960 di ieri, con un aumento di 351 unità in 24 ore.