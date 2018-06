Momenti di pura follia, questa mattina, in un'abitazione di Rho, nella provincia di Milano, dove un cittadino peruviano di 25 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per aver picchiato violentemente la moglie, una donna italiana di 22 anni, e il loro figlioletto di appena un anno. La violenza è scattata quando l'uomo, dopo essere stato in giro tutta la notte, è rincasato: alle domande della moglie riguardo la nottata passata fuori, l'uomo l'ha afferrata per il collo e ha cominciato a colpirla con dei pugni; poi, quando la donna era per terra, ha infierito con dei calci. La donna, quando ha capito che sarebbe stata percossa, ha preso in braccio il loro figlio di un anno per proteggerlo: il gesto non ha fermato l'uomo, che ha colpito anche il bimbo con un pugno.

Provvidenziale è stato l'intervento degli uomini della Polizia di Stato del commissariato di Rho-Pero, che hanno fermato il 25enne in flagranza, mentre percuoteva moglie e figlio del tutto indifferente alle loro urla. La 22enne e il piccolo di appena un anno sono stati accompagnati in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili rispettivamente in 25 e 10 giorni. Agli agenti la donna ha raccontato di essere vittima della violenza del marito da tempo, persino in gravidanza, ma di non averlo mai denunciato per paura di ritorsioni. Il 25enne, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di San Vittore.