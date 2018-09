Pomeriggio di follia a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. Una donna, originaria dell'est Europa, è entrata nel museo civico che si trova in piazza Gramsci e ha accoltellato una visitatrice. Poi è uscita in strada, aggredendo altre persone che ha incontrato lungo il suo tragitto. Quattro le persone colpite: una donna, ferita gravemente all'interno del museo, è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite in maniera lieve. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, né sono chiare le motivazioni che avrebbero spinto la donna a compiere l'aggressione mortale. A fermare l'accoltellatrice, una 58enne polacca, di professione badante, è stato il comandante della polizia locale di Asola, che è riuscito a bloccare la 58enne impedendo che colpisse altre persone. La donna potrebbe aver agito in preda a un raptus di follia. A ricostruire quanto avvenuto è stata la Gazzetta di Mantova: la 58enne, dopo aver colpito la donna all'interno del museo, avrebbe accoltellato un ragazzo incontrato all'ingresso della struttura e poi ferito di striscio un uomo che trasportava la madre sulla sedia a rotelle. Quest'ultima si sarebbe lievemente ferita cadendo dalla carrozzina. Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri del comando provinciale di Mantova.