in foto: La statuina di Gesù Bambino vandalizzata (Foto dal gruppo "Sei di Flero se…")

Una bravata "a uso dei social": questo è probabilmente ciò che ha spinto alcuni ragazzi di Flero, in provincia di Brescia, a prendersela con il presepe allestito all'esterno della parrocchia da un gruppo di hobbysti locali. I giovani vandali hanno agito nella notte tra sabato e domenica: uno di loro ha preso la statuina di Gesù Bambino e l'ha fatta cadere per terra, di fatto decapitandola e poi facendola andare in mille pezzi. Il tutto mentre un amico lo filmava col telefonino, per poi pubblicare il video della loro azione su Instagram. Ed è stata proprio questa volontà di apparire a tradire i giovani vandali: il filmato infatti in breve tempo ha fatto il giro del paese, finendo all'attenzione anche del sindaco Pietro Alberti, che ha già annunciato l'intenzione di denunciare i giovani, a quanto pare ben riconoscibili nel filmato, ai carabinieri. I vandali, che sarebbero tutti minorenni, rischiano una multa molto salata per l'accusa di danneggiamenti.

Sui social infuriano le polemiche

Il primo ad accorgersi di quanto accaduto era stato il parroco di Flero, che aveva sentito il frastuono all'esterno della parrocchia ed era uscito trovando la statuina di Gesù Bambino a pezzi. Il prete aveva sostituito in breve tempo la statua. Il gesto dei giovani vandali ha poi fatto il giro del paese, soprattutto dopo che uno dei realizzatori del presepe ha pubblicato sul gruppo "Sei di Flero se…" le foto con i resti della statuina di Gesù Bambino. Ne è nata una discussione accesa: c'è chi ha chiesto addirittura il carcere per i vandali e chi ha lanciato l'idea di una colletta – non condivisa da tutti, per la verità – per ripristinare in breve tempo il presepe e lanciare così un messaggio ai giovanissimi vandali. Che comunque adesso rischiano di pagare cara la loro bravata "social".