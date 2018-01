in foto: Il furgone da cui è stata rubata la rampa (Facebook)

Vi sono reati particolarmente odiosi, perché commessi contro persone che sono meno in grado di difendersi o di "assorbire" il colpo rispetto ad altre. È il caso, ad esempio, delle truffe nei confronti degli anziani. Ed è anche il caso di quanto successo negli scorsi giorni a Flero, nel Bresciano. Ignoti hanno rubato da una monovolume una rampa che consentiva a una bimba disabile di salire e scendere sulla vettura. A denunciare il furto sono stati i genitori della piccola Sofia, una bimba di 5 anni affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo due. Non lo hanno fatto né per ottenere soldi né per suscitare compassione nella gente, ma solo per denunciare anche pubblicamente il vigliacco che ha compiuto il furto: "Assurdo, siamo arrivati alla frutta – hanno scritto i genitori sul gruppo Facebook "Sei di Flero se…" pubblicando la foto dell'auto danneggiata dai ladri – Hanno rubato dalla nostra macchina una rampa. Rampa che consente a nostra figlia disabile l'accesso in macchina. Vergogna!".

Dopo la denuncia tante le attestazioni di solidarietà alla famiglia.

Ai genitori, che prima di pubblicare la foto della vettura col lunotto posteriore sfondato erano andati in commissariato a sporgere regolare denuncia, è arrivata subito la solidarietà di concittadini e associazioni della zona. Qualcuno ha proposto anche di far partire una raccolta fondi per acquistare una nuova rampa, ma i genitori della bimba hanno rifiutato gentilmente l'aiuto, spiegando di non avere problemi economici e di aver già provveduto a ordinare una nuova rampa. Resta la gravità del gesto dell'ignoto ladro, che ha causato anche qualche momentaneo disagio alla famiglia: la piccola Sofia è stata costretta a saltare un giorno d'asilo e i due genitori si sono dovuti organizzare con i mezzi a loro disposizione per non limitarla ulteriormente nei suoi spostamenti.