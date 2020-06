in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 47 anni, di professione operaio, è morto nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, mentre stava lavorando nei pressi di un'azienda di Fino Mornasco, in provincia di Como. Si sarebbe trattato, stando alle prime ricostruzioni, di un tragico incidente dalla dinamica agghiacciante: l'operaio si trovava infatti su una scala, a circa otto metri di altezza, quando ha perso l'equilibrio per cause da accertare ed è precipitato. È caduto proprio sulla recinzione dell'azienda, rimanendo trafitto.

L'incidente nella mattinata all'esterno di un'azienda

L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 11 in via Regina, all'esterno di una carrozzeria. Non è ancora chiaro se l'operaio stesse effettuando dei lavori per conto della ditta oppure no. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ed è stato allertato anche l'elisoccorso. È stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'operaio dalla recinzione. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse critiche: il 47enne è praticamente morto sul colpo a causa delle ferite riportate e l'intervento dei soccorritori del 118 si è rivelato inutile. Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Cantù e agli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute dell'Insubria ricostruire quanto avvenuto. Bisognerà naturalmente capire la dinamica e se il lavoro stava avvenendo nel rispetto delle norme di sicurezza. Non è ancora stata comunicata l'identità delle vittima, l'ennesimo lavoratore che perde la vita mentre svolgeva la propria mansione.