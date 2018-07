in foto: La vittima, Italo Baietta

Un drammatico incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 luglio, a Rosate, in provincia di Milano, nel quale ha purtroppo perso la vita Italo Baietta, 54 anni, noto imprenditore e politico locale, legato alla Lega. Da quanto si apprende, l'auto sulla quale viaggiavano l'uomo e altre due persone si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Fiat Punto guidata da una donna. L'impatto è stato così violento che le due auto sono finite ai lati opposti della strada, una a destra, l'altra a sinistra: la vettura guidata dalla donna è finita contro delle sterpaglie, mentre della Bmw non c'era nessuna traccia, tanto che la donna ha chiamato soccorsi e forze dell'ordine pensando che l'autista dell'altra vettura si fosse dato alla fuga.

Qualche istante dopo, però, la tragica scoperta: l'altra vettura era finita, capovolta, nel canale. Le due persone a bordo sono riuscite a liberarsi e a ritornare sulla strada: la terza persona, Baietta, è purtroppo rimasta incastrata nell'abitacolo ed è morta annegata. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, tre ambulanze e un'eliambulanza, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia Locale del Consorzio Fontanili, a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.