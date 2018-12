Arrivano le festività natalizie e in tanti si riversano nei centri commerciali, per fare gli ultimi regali, shopping o semplicemente passare il tempo. Non mancano naturalmente le polemiche sull'apertura degli shopping center durante le festività natalizie. A Milano e provincia la maggior parte dei centri commerciali resterà chiusa durante i cosiddetti festivi rossi (Natale, Santo Stefano e Capodanno), anche se non mancano le eccezioni: alcuni shopping center resteranno aperti infatti il 26 dicembre e molti saranno aperti durante l'Epifania. Ecco di seguito gli orari di apertura dei centri commerciali a Natale e Capodanno a Milano e provincia.

Centro commerciale Bonola – Milano

Il centro commerciale Bonola si trova a via Quarenghi 23 ed è uno dei più "storici" di Milano. È vicino all'omonima fermata della metro, sulla linea 1 (la metro rossa). Il Centro commerciale Bonola sarà aperto il 24 dicembre (8-20), il 31 dicembre (8-18) e il 6 gennaio (9-20); mentre rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre e l'1 gennaio.

CityLife Shopping District – Milano

Inaugurato alla fine del 2017 il Citylife shopping center è l'ultimo arrivato tra i centro commerciali: si trova nell'omonima zona della città, al posto di quella che un tempo fu la vecchia fiera campionaria e all'ombra dei nuovi grattacieli Allianz, Generali e della futura torre Libeskind. Il centro commerciale aprirà il 24 e il 26 dicembre e il 6 gennaio con orario regolare (9-21), mentre il 31 dicembre sarà aperto fino alle 19, tranne l'area food e cinema. Il 25 dicembre e l'1 gennaio, Natale e Capodanno, lo shopping center resterà chiuso mentre l'area food e il cinema saranno aperti con orario regolare.

Centro Piazza Lodi – Milano

Il Centro commerciale Piazza Lodi si trova in viale Umbria 16, non distante da piazza Lodi e dalla fermata della linea gialla della metropolitana Lodi Tibb. Al suo interno sono presenti un ipermercato Coop, punti di ristorazione e 30 negozi, tra cui Mediaworld, Game Stop e Ovs, oltre a servizi come sartoria e centro dentistico. Il centro commerciale rimarrà aperto il 24 dicembre (8.30-21), il 31 dicembre (8:30-19) e il 6 gennaio. Sarà chiuso il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio.

Bicocca Village – Milano

Il Bicocca Village si trova in viale Sarca 232 a Milano. Comprende negozi, molti locali dove mangiare, un cinema multisala e anche una palestra Virgin active. Queste le aperture straordinarie in vista delle feste: 24 dicembre i negozi saranno aperti dalle 10 alle 19 e la Virgin Active dalle 7 alle 19. Il 25 dicembre e l'1 gennaio 2019 il Bicocca Village sarà chiuso. Il 26 dicembre: negozi aperti dalle 11 alle 23 e Virgin Active aperta dalle 9 alle 20. Il 31 dicembre negozi aperti dalle 10 alle 19 e Virgin Active aperta dalle 7 alle 19. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, i negozi da 10 alle 21 e la Virgin Active dalle 7 alle 23.

Centro Sarca – Sesto San Giovanni

Il centro commerciale Sarca si trova in via Milanese a Sesto San Giovanni. Sarà aperto il 24 dicembre (9-20) e il 26 dicembre (9-20 e 9-21), il 31 dicembre (9-18) e il 6 gennaio (9-21). Sarà invece chiuso il 25 dicembre e l'1 gennaio (tranne i ristoranti).

Centro commerciale Vulcano – Sesto San Giovanni

Il centro commerciale Vulcano si trova a Sesto San Giovanni, in viale Italia 555, non molto lontano dalla fermata della metro Sesto San Giovanni Fs, capolinea della linea 1 rossa della metropolitana: c'è comunque una navetta che collega lo shopping center dalla metro. Il Vulcano sarà aperto il 24 dicembre (9-20), il 26 dicembre (9-21), il 31 dicembre (9-20) e all'Epifania, il 6 gennaio (9-21). Il centro commerciale sarà chiuso a Natale e Capodanno.

Galleria Borromea Shopping Center – Peschiera Borromeo

Un supermercato Ipercoop, numerosi negozi di merce varia e ristoranti come il Burger King: c'è questo e molto altro nel centro commerciale Galleria Borromea che si trova in via della Liberazione, 8 a Peschiera Borromeo. Durante le feste natalizie osserverà i seguenti orari straordinari: resterà aperto il 24 e il 26 dicembre (9-20), il 31 dicembre (9-19) e il 6 gennaio (9-21). Sarà invece chiuso per il 25 dicembre e l'1 gennaio.

Le Cupole – San Giuliano Milanese

Il centro commerciale Le Cupole si trova in via della Pace, 26 a San Giuliano Milanese. Sarà chiuso a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Rimarrà invece aperto il 24 e il 31 dicembre (9-19) e il 6 gennaio (9-21).

Centro commerciale San Giuliano – San Giuliano Milanese

Un altro centro commerciale che si trova a San Giuliano Milanese è quello omonimo che si trova sulla Strada statale 9, via Emilia all'angolo con via Tolstoj. Per le feste resterà aperto il 24 dicembre (9.30-20) e il 31 dicembre (9.30-19). Chiuderà invece il 25 e il 26 dicembre (tranne i ristoranti) e a Capodanno (tranne ristoranti).

Centro commerciale Fiordaliso – Rozzano

Il centro commerciale Fiordaliso si trova in via Eugenio Curiel, 25 a Rozzano, nell'hinterland di Milano. In occasione delle festività natalizie sarà aperto il 24 dicembre (9-20), il 26 dicembre (9-21), il 31 dicembre (9-19) e il 6 gennaio, giorno dell'Epifania (9-22). Sarà invece chiuso a Natale e a Capodanno.

Centro commerciale Milanofiori – Assago

Il centro commerciale Milanofiori si trova sull’omonimo viale, vicino alla fermata Assago Milanofiori Nord della linea verde della metropolitana (la M2). Ospita un supermercato Carrefour e vari negozi: elettronica, abbigliamento, accessori, articoli per la casa e servizi, tra cui un calzolaio e un parrucchiere. Lo shopping center durante le festività natalizie sarà aperto il 24 dicembre (8.30-19), il 31 dicembre (9-18.30) e il 6 gennaio (9-21). Sarà invece chiuso il 25, 26 dicembre e l'1 gennaio.

Centro commerciale Il Centro – Arese

È uno dei più grandi centri commerciali d'Europa, aperto su parte dell'area che ospitava la vecchia fabbrica dell'Alfa Romeo ad Arese, alle porte di Milano. Il centro commerciale Il Centro sarà aperto il 24 dicembre (9-22), il 31 dicembre e il 6 gennaio. Resterà invece chiuso il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio.

La Corte Lombarda – Bellinzago

La Corte lombarda a Bellinzago sarà aperta il 24 dicembre (9-20), il 26 dicembre (12-20), il 31 dicembre (9-19) e anche all'Epifania, il 6 gennaio. Il centro commerciale sarà invece chiuso il 25 dicembre e a Capodanno.

Centro Commerciale Carosello – Carugate

Importante centro per lo shopping alla periferia Nord Est di Milano, il centro commerciale Carosello si trova al chilometro 2 della strada provinciale 208 a Carugate. Lunedì 24 dicembre galleria, ipermercato e food court saranno aperti dalle 9 alle 19. Lunedì 31 dicembre galleria, iper e food saranno aperti dalle 9 alle 18. Domenica 6 gennaio 2019 la galleria sarà aperta dalle 9 alle 20.30, mentre iper e food saranno aperti dalle 9 alle 23. Il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio il centro è chiuso.

Galleria Commerciale Auchan – Rescaldina

La Galleria Commerciale Auchan si trova a Rescaldina in via Palmiro Togliatti, 1. Ospita al suo interno un'ottantina di attività commerciali oltre all'ipermercato Auchan. Per le festività natalizie rimarrà aperta il 24 dicembre e il 31 dicembre (9-21.30), mentre resterà chiusa il 25 e 26 dicembre e a Capodanno.

Centro Commerciale Globo – Busnago

Il centro commerciale Globo di Busnago si trova in via Italia, 197 e ospita oltre 190 negozi, aree ristoro e tempo libero. Resterà aperto il 24 dicembre (8:30-20), il 26 dicembre (9-21) e il 31 dicembre (8:30-19). Sarà invece chiuso il 25 dicembre e l'1 gennaio.

Centro Commerciale Metropoli – Novate Milanese

Il centro commerciale Metropoli si trova in via Amoretti a Novate Milanese. Durante il periodo festivo osserverà i seguenti orari: lunedì 24 dicembre 8.30 – 20, domenica 30 dicembre 9 – 20, lunedì 31 dicembre 8.30 – 19 e domenica 6 gennaio 9 – 20. Resterà invece chiuso martedì 25 e mercoledì 26 dicembre e anche martedì 1 gennaio 2019.