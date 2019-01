in foto: (Immagine di repertorio)

Un deposito farmaceutico e una farmacia sequestrate. E poi ancora undici arresti e perquisizioni in tutta Italia. È il bilancio provvisorio di un'operazione condotta dai carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) di Milano e ancora in corso in diverse province della Penisola. Il blitz è scattato all'alba dopo che il tribunale di Milano ha emesso undici misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti. Per tutti loro le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al furto di farmaci, alla truffa ai danni di privati ed enti pubblici, ricettazione, falsificazione, riciclaggio di specialità medicinali e autoriciclaggio. L'operazione, che si chiama Partenope, riguarda oltre alla provincia di Milano anche quelle di Brescia, Bologna, Napoli, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Taranto e Novara. Nell'ambito dell'operazione il tribunale ha disposto inoltre 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una società a cui fanno capo una farmacia e un deposito di medicinali. L'inchiesta è dunque destinata molto probabilmente ad allargarsi.