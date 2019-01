Tutte le domeniche si avventurava sui monti della Valtellina, in provincia di Sondrio, facendo escursioni anche su sentieri impervi. Da solo, a piedi, senza l'ausilio neanche di un bastone. Una circostanza decisamente curiosa, dal momento che l'amante della montagna in questione risultava per lo Stato completamente cieco. Si tratta di un uomo di 71 anni che dal 2007, secondo i calcoli della guardia di finanza, ha percepito circa 159mila euro di assegni d'invalidità. Una somma percepita indebitamente, naturalmente, e per la quale il finto cieco è stato adesso denunciato: truffa aggravata l'accusa. A rendere ancora più grave la vicenda è il presunto coinvolgimento nella truffa anche di alcuni famigliari dell'uomo, evidentemente a conoscenza del raggiro del loro parente e per questo indagati con l'accusa di favoreggiamento.

Indagati per favoreggiamento alcuni parenti dell'uomo

Il finto cieco negli scorsi giorni avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni controlli medici ma aveva inviato un certificato medico per giustificare l'assenza e non si era presentato. Le fiamme gialle evidentemente lo tenevano già sotto osservazione e lo hanno smascherato proprio durante una delle sue passeggiate in montagna, passione alla quale non è riuscito a resistere e che alla fine lo ha tradito. A coordinare le indagini sul 71enne è il pubblico ministero di Sondrio Antonio Cristillo: il magistrato per il momento ha disposto il sequestro di 100mila euro sul conto corrente dell'uomo. Una somma ingente, ma comunque inferiore a quella che il falso invalido avrebbe percepito in maniera indebita.