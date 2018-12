in foto: Foto Stefano Colarieti / LaPresse

Ammonterebbe a più di 14 milioni di euro la cifra che Fabrizio Corona deve all'Agenzia delle Entrate: si tratta di tasse che l'ex fotografo dei vip attraverso le sue società non ha mai versato. È quanto emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, un'udienza tecnica di verifica crediti che ha evidenziato il mancato pagamento da parte di Corona, a cui nei mesi scorsi erano stati già confiscati la casa e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti. Gli atti hanno evidenziato però come Fabrizio Corona abbia versato negli ultimi anni circa 8 milioni di euro di tasse. Il giudice Giuseppe Cernuto ha però sottolineato che i crediti richiesti dall'Agenzia delle Entrate devono essere chiedi direttamente all'ex agente fotografico che ad oggi lavora e produce reddito, e non può entrare in questo procedimento che riguarda beni confiscati.

L'aggressione nel boschetto di Rogoredo

Solo qualche giorno fa Fabrizio Corona era balzato alle cronache a causa dell'aggressione avvenuta nel “boschetto della droga” di Rogoredo, alla periferia Sud di Milano, dove il 44enne era stato picchiato da un gruppo di persone. Secondo quanto raccontato dallo stesso Corona, si era recato in una delle più grandi piazze di spaccio all’aperto della Lombardia, per documentare la situazione con una troupe televisiva, ma dopo essere stato riconosciuto è rimasto vittima di un pestaggio.