Fabrizio Corona vince il suo secondo round legale. Il Tribunale di Milano ha confermato la continuazione tra i reati delle condanne definitive dell'ex paparazzo e cosí anche il cumulo pene di 8 anni e 8 mesi che i pm, invece, volevano venisse portato a 13 anni e 8 mesi. Lo ha comunicato il legale dell'ex agente fotografico, l'avvocato Ivano Chiesa, spiegando che a Corona che ha già scontato 5 anni e 5 mesi, restano da scontare poco piú di 3 anni.

"Due a zero per noi e palla al centro", ha commentato l'avvocato, facendo riferimento alla scarcerazione di tre giorni fa di Corona, a cui il giudice della Sorveglianza ha concesso l'affidamento terapeutico in una comunità per disintossicarsi dalla dipendenza da cocaina. Se, tra l'altro, la Sorveglianza nelle prossime settimane (udienza il 27 marzo) decidesse di annullare un ‘vecchio' provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, all'ex ‘fotografo dei vip' resterebbero due, e non 3 anni, da scontare.