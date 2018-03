Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione avvenuta all'interno di un'azienda che lavora metalli. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Ternate, in provincia di Varese, in uno stabilimento in via Donizetti specializzato nella lavorazione di magnesio e alluminio. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio di oggi: diverse telefonate avvisavano di persone rimaste ferite dopo un'esplosione. Sul posto sono state inviate quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero, oltre a numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, le condizioni dei tre feriti – due uomini entrambi 44enni e una donna di 62 anni – sarebbero gravi: sono stati soccorsi in codice rosso, anche se le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso.

L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 15. Nello stabilimento in cui è avvenuto quello che, dalle prime informazioni, sarebbe un nuovo grave incidente sul lavoro in Lombardia, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate che dovranno ricostruire quanto accaduto, individuando eventuali responsabilità.