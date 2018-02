in foto: Il luogo in cui si è verificata l’esplosione

Due feriti e una casa distrutta, oltre a un comprensibile spavento per i residenti della zona. Questo il bilancio di un'esplosione che si è verificata oggi in via Castelvetro a Milano, zona Sempione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 11.30 in un appartamento che si trova al secondo piano di un edificio al civico 7 della strada, una traversa di corso Sempione. Lo scoppio, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, ha provocato il crollo di una parete divisoria all'interno dell'abitazione. A rimanere ferite sono state due donne di 28 e 65 anni: la prima è la più grave, ma le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Un'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo. La 65enne è invece stata ricoverata in codice verde al Fatebenefratelli. Una terza persona, un uomo, ha rifiutato le cure mediche.

Si esclude la fuga di gas: forse è esplosa una tubatura.

A causare l'esplosione non sarebbe stata una fuga di gas: si ipotizza pertanto che sia esplosa una tubatura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della questura e della polizia locale. I pompieri hanno evacuato l'intero edificio, uno stabile di tre piani e lo hanno ispezionato per verificarne l'agibilità. A parte l'abitazione in cui si è verificato lo scoppio, gli altri appartamenti non avrebbero subito danni strutturali. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza i vigili hanno chiuso al traffico il tratto di via Castelvetro compreso tra via Piero della Francesca e via Fauché: l'intervento è terminato dopo circa due ore.