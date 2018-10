in foto: Immagine di repertorio

Esplosione e incendio in un'azienda chimica di Marcallo con Casone, in provincia di Milano. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15 nello stabilimento della Solvet, azienda di vernici che si trova in via Antonio Sciesa. Non è ancora chiaro cosa sia successo: dopo lo scoppio nella ditta è divampato un incendio che è stato spento in poco tempo dai vigili del fuoco. Tanti i mezzi del 118 intervenuti per soccorrere i feriti: tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. L'Areu parla di 15 persone coinvolte, anche se solo una sarebbe rimasta ferita seriamente. Si tratta di un operaio di 40 anni che a seguito dell'esplosione ha riportato ustioni al volto, al collo e al torace: il ferito è stato trasportato in codice giallo con un elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova il Centro grandi ustionati. Le sue condizioni sono state definite serie dai medici. Sulla dinamica dell'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Stando a quanto hanno riportato diversi residenti sui social network, attorno alle 15 si è udito un forte boato, dopo il quale dall'azienda si è alzata una colonna di fumo nero, che è rimasta visibile da chilometri di distanza per circa un'ora. Oltre che sulle sorti dell'operaio ferito, i timori riguardano adesso il possibile sversamento nell'atmosfera di sostanze tossiche.