in foto: Crollo palazzina a Rescaldina (Milano)

Il crollo di una palazzina alta 2 piani a Rescaldina (Milano) ha come bilancio aggiornato quello di 9 persone ferite, di cui due gravi, ma nessuno è in imminente pericolo di vita. Quattro persone si sono salvate subito, cinque sono estratte dalla macerie dai vigili del fuoco in diverse operazioni, tutte concluse intorno alle 10 del mattino. Fra i feriti, due adulti e due bambini sono stati portati, in codice verde, all'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Altri due, bambini, uno di 9 e uno di 6 anni, ustionati al volto, sono all'ospedale di Legnano, nel Milanese: entrambi intubati, il primo verrà portato al centro grandi ustionati del Niguarda, a Milano, il secondo a Torino con l'elisoccorso. Due adulti ustionati sono stati portati uno con elisoccorso al Niguarda, l'altro a Monza. Infine, un adulto non ustionato ma con traumi è stato stato trasportato all'ospedale di Varese.

Le cause del crollo di Rescaldina sono da accertare: l'ipotesi che si fa strada è quella della fuga di gas, avvalorata da un filmato di una rete di sorveglianza adiacente il palazzo interessato che mostra una esplosione che sventra la struttura. Sull'incidente indaga la procura di Busto Arsizio: l'inchiesta dei pm diretti dal procuratore Gian Luigi Fontana è contro ignoti. L'edificio è oggi sotto sequestro. "Sono molto contento non ci siano state vittime e soddisfatto che tutto sia andato bene, anche per il tempestivo intervento di vigili del fuoco, 118, forze dell'ordine", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.