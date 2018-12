in foto: Gli escursionisti tratti in salvo (Foto: Vigili del fuoco)

Una coppia di escursionisti si è persa sul monte San Martino, in provincia di Lecco, ed è stata salvata dai vigili del fuoco. La disavventura fortunatamente a lieto fine è avvenuta tra i sentieri del massiccio, precisamente lungo il sentiero dei Pizzetti, il numero 53. I due escursionisti dispersi si erano avventurati sul monte dopo essersi ben preparati e adeguatamente equipaggiati: ciò nonostante hanno smarrito la via principale. La coppia non si è persa d'animo: trovatasi in una zona impervia ha preferito fermarsi senza proseguire oltre e ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori. In loro aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). I soccorritori sono riusciti a raggiungere i due escursionisti nonostante le asperità della zona e li hanno accompagnati fino a valle, dove i due amanti della montagna sono arrivati fortunatamente incolumi: per loro solo qualche momento di timore.