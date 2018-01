Tracce di escrementi di topo nel pane della mensa scolastica. Il caso si è verificato all'interno della scuola elementare Don Gnocchi di Lodi e risale a fine novembre. Solo adesso però, secondo quanto riporta il quotidiano locale "Il Cittadino di Lodi", sono state rese note le analisi dell'Agenzia per la tutela della salute, che hanno dato un nome al "materiale organico" trovato da una maestra all'interno di un panino e subito segnalato alla Commissione mense. Fin da subito, per la verità, erano stati presi provvedimenti: per il panificio industriale che forniva i panini alla società di ristorazione, un'azienda di Casalmaiocco, erano scattate la revoca dell'appalto e 48 ore di chiusura, in maniera da potersi mettere in regola con le norme in materia di igiene e pulizia imposte dall'Ats. L'amministrazione comunale aveva anche annunciato la possibilità di applicare penali al panificio in questione.

Il servizio di ristorazione ha cambiato i fornitori di pane.

Adesso il panificio industriale, che impiega dieci dipendenti, ha ripreso regolarmente l'attività: sembra che gli escrementi di topo fossero concentrati in particolare nel magazzino dell'azienda. La società di ristorazione che si occupa del servizio mense scolastiche a Lodi ha nel frattempo affidato il servizio a una società di Alessandria, in attesa di individuarne una del territorio. Subito dopo la scoperta degli escrementi nel pane erano arrivate le rassicurazioni dell'Ats: la cottura ad alta temperatura distrugge comunque eventuali microrganismi patogeni. Ma è chiaro che, di fronte a un simile ritrovamento, non ci sono rassicurazioni che tengano.