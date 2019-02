in foto: Katia Bertuzzo, 44 anni, morta durante un incidente in montagna

È la 44enne Katia Bertuzzo la donna rimasta vittima di un incidente domenica pomeriggio sul monte Legnone, nel Lecchese, dopo una caduta di oltre 150 metri. Katia si trovava in compagnia di un uomo e una donna intenta a compiere un'escursione quando nei pressi della Cà de legn, è scivolata precipitando nel canalone ovest del monte. A dare l'allarme poco dopo le 13 il 62enne che era con lei: l’elisoccorso decollato da Como è giunto poco dopo sul luogo dell'incidente. Il corpo di Katia è stato avvistato quasi subito all'interno del canalone: una volta recuperato i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Residente a Erba, in provincia di Como, la 44enne lavorava presso l'autoscuola Sergio che oggi è rimasta chiusa in segno di lutto. La conoscevano tutti in città per l'amore col quale svolgeva il suo lavoro da oltre 20 anni e per l'amore che aveva verso le nipotine e il fratello. Amava i viaggi e la montagna, la sua grande e principale passione. Proprio la sua passione l'aveva portata sul monte Legnone, in Valvarrone, è la vetta più alta dell’intera provincia di Lecco con i suoi 2.609 metri: "È precipitata e scivolata in un canalone per circa 150 metri – hanno spiegato gli uomini del Soccorso alpino – probabilmente ha perso l’appiglio a causa di una lastra di ghiaccio"