in foto: Immagine di repertorio

Un'escursionista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2019, sul Monte Legnone, a nord della provincia di Lecco. Stando a quanto si apprende, la vittima è una donna di 44 anni che, per ragioni ancora da accertare, è scivolata in un canalone e ha fatto un volo di diverse decine di metri. La tragedia è avvenuta vicino al bivacco "Ca' de legn", a circa 2100 metri d'altitudine.

Tragedia sul monte Legnone, morta una 44enne

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era in compagnia di un secondo escursionista, un uomo di 66 anni, che ha dato l'allarme ed è stato tratto in salvo. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza e un'unità del Soccorso Alpino, ma tutti gli sforzi per salvare l'alpinista sono risultati vani. I soccorritori, una volta raggiunta, hanno potuto solo constatarne la morte. Stando a quanto sia apprende, la signora era residente nella zona. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, ma l'ipotesi più probabile al momento è che la vittima sia scivolata a causa della presenza di ghiaccio sul tracciato.