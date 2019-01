in foto: Giovanni Francesco Asperti

Era originario di Bergamo, nato e cresciuto nella città lombarda, Giovanni Francesco Asperti, 50 anni, il combattente delle YPG – Unità per la protezione dei popoli – milizia curda che combatte contro lo Stato Islamico, conosciuto anche come Isis. Stando a quanto si apprende, Asperti sarebbe morto lo scorso 7 dicembre a Derik, nel nord-est della Siria, anche se la notizia della sua uccisione è stata data soltanto oggi. Le circostanze della morte del 50enne bergamasco non sono ancora chiare. Conosciuto anche con il nome di battaglia di "Hiwa Bosco", Asperti aveva combattuto anche contro Daesh.

Pacì Paciana, storico centro sociale bergamasco, ha così voluto ricordare Asperti su Facebook: "C'è chi muore per la libertà dei popoli, chi diventa sorvegliato speciale e ‘incarcerato' dalla repressione di uno stato che non fa differenza tra chi diffonde politiche di terrore e morte come Isis, Assad e Erdogan e chi combatte gli stessi, anche con le armi. Piena solidarietà e complicità a tuttx combattentx dell'YPG. Sehit Namirin, i/le partigianx non muoiono mai!".