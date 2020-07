Serata movimentata per il rapper Ghali, uno dei nomi ormai più affermati della scena musicale italiana. Nella serata di ieri, sabato 11 luglio, una fan del cantante si è presentata davanti alla sua abitazione, una villetta a Buccinasco, nell'hinterland di Milano. La ragazza, una 22enne proveniente dalla provincia di Benevento, in Campania, avrebbe iniziato a dare in escandescenze: ha iniziato a urlare all'indirizzo del rapper, poi ha preso di mira la sua vettura, parcheggiata in strada, e l'ha danneggiata. Non contenta la giovane ha scavalcato il cancello di cinta e ha iniziato a danneggiare alcuni oggetti presenti in giardino, come diversi vasi e ornamenti.

La fan è stata portata in ospedale per accertamenti: rischia una denuncia

La vicenda, confermata dai carabinieri, è avvenuta pochi minuti dopo le 21. Qualcuno, forse proprio il cantante o il suo entourage, ha chiamato le forze dell'ordine, e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Corsico. I militari dell'Arma hanno cercato di calmare la giovane fan, che era particolarmente arrabbiata col cantante per motivi imprecisati, ma forse legati a precedenti rancori e al lungo viaggio che avrebbe compiuto per incontrarlo per un chiarimento. Alla fine, comunque, sul posto è dovuta intervenire perfino un'ambulanza del 118, inviata dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo. La giovane fan è stata trasportata in ambulanza in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano, dove è giunta verso le 22.20 ed è stata sottoposta ad accertamenti sanitari da parte dei medici. Per le sue intemperanze adesso rischia una denuncia per le accuse di violazione di domicilio e danneggiamento.