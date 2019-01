in foto: La voragine che si è creata a Esine (Foto di Sandro Federici via Facebook)

Un'enorme voragine si è formata lo scorso venerdì 4 gennaio a Esine, comune della Val Camonica in provincia di Brescia. Il fenomeno si è verificato in via Grigna, in un tratto che va dal campo sportivo alla cosiddetta "zona dei laghetti". In quel tratto il terreno è sempre stato interessato in passato da fenomeni carsici, che però non si verificavano da tempo. La scorsa settimana gli eventi carsici si sono ripresentati in tutta la loro potenza: in un prato vicino al campo sportivo si è formato un grosso cratere del diametro di circa dieci metri e smottamenti hanno interessato anche una parte della stessa via Grigna e il campo sportivo. Il Comune ha immediatamente disposto con un'ordinanza la chiusura al traffico del tratto di strada interessata dallo smottamento e ha interdetto l'accesso alla zona dove si è creata la voragine: "Si sconsiglia vivamente a tutti i curiosi di accedere a tali zone – è scritto nell'ordinanza – in quanto i fenomeni carsici e erosivi potrebbero non essere terminati e potrebbero interessare tratti limitrofi". Adesso si attendono i rilievi dei geologi per capire cosa sia successo nel dettaglio: la natura carsica dello smottamento non è comunque in discussione, anche perché come detto già in passato si erano verificati episodi simili e la presenza di acque nel sottosuolo in quella zona è attestata da sempre.