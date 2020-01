Blocco totale del traffico a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio. Lo ha annunciato oggi il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che si tratta di una misura dettata dalla nuova emergenza smog, scattata dopo cinque giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili in città. La Regione ha annunciato l'attivazione delle misure anti inquinamento di primo livello in nove province (anche Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova), con lo stop ai diesel fino a Euro 4, ma il primo cittadino milanese vuole fare di più e limitazioni all'uso dei riscaldamenti.

Smog, domenica 2 febbraio blocco del traffico a Milano

"I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell'aria. Quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione" – ha scritto Sala sul suo profilo Facebook.

"Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente – ha spiegato il sindaco -. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto. Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani saremo più precisi. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici".

L'ultima "domenica a piedi" risale al 2013

L'ultimo calendario di "domeniche a piedi" risale al 2013: in quella fase, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Pisapia, decise di sostituire le domeniche di ‘blocco auto', causa "emergenza", con il piano ‘Domenicaspasso', fissando preventivamente una serie di domeniche senz'auto. In quell'anno, l'ultimo in cui vennero organizzate, ne vennero fissate otto. Non mancarono le polemiche per quella scelta: la programmazione anticipata delle domeniche a piedi, infatti, scontava il fatto che le condizioni meteo sarebbero potute mutare e con la pioggia, secondo molti, perdevano di senso in chiave antismog,