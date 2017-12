In questi giorni di gelo, a ridosso delle festività natalizie, Milano non dimentica i senzatetto che vivono in città. L'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino ha annunciato nuove iniziative per assistere i clochard, offrendo loro luoghi caldi in cui trascorrere le notti: "Oltre al numero dei posti (tra tutte le necessità arriviamo a offrire 7000 posti letto ogni notte) stiamo lavorando rispetto a "domande sociali" diverse – ha detto ieri Majorino su Facebook – Per questo è nato in via Graf un punto dove accogliere persone con cani". L'assessore ha poi comunicato altre due novità: da oggi in via Barabino è attivo un centro dedicato ai senzatetto più anziani, mentre da ieri il mezzanino della linea metropolitana verde della stazione Centrale resterà aperto tutta la notte, per accogliere i clochard che rifiutano di dormire nelle strutture messe a disposizione da Palazzo Marino e Terzo settore: "Ci sono cittadini senza dimora di una certa età che rifiutano le nostre proposte d’accoglienza. E noi vogliamo fare per loro un lavoro ad hoc, nella speranza di costruire un dialogo duraturo", ha detto Majorino.

I numeri per segnalare persone in difficoltà.

Resta sempre attivo, inoltre, il piano antifreddo partito a novembre. A coordinare l'attività della unità mobili e dei volontari è il Centro aiuto della stazione Centrale di via Ferrante Aporti 3, all'angolo con viale Brianza, che resta aperto fino a mezzanotte. Anche i cittadini sono chiamati in prima persona ad aiutare il Comune ad affrontare l'emergenza freddo: ai numeri di telefono 02.88447645 -47647 – 47649 si potranno segnalare le persone in difficoltà. Nei prossimi giorni, infine, riaprirà anche uno spazio dell’ex palazzo Calchi Taeggi che si trova in corso di Porta Vigentina.