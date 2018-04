La moglie seduta sul divano, intenta a leggere un libro, mentre il marito stira. Questa la foto pubblicata su Facebook dalla consigliera comunale milanese del Pd Sumaya Abdel Qader, la prima donna "velata" entrata a Palazzo Marino. L'immagine, accompagnata dalla didascalia "Isoardi, prendi appunti", è diventata virale. Si tratta di una delle tante repliche alle foto pubblicate alcuni giorni fa su Instagram da Elisa Isoardi, la fidanzata di Matteo Salvini. Gli scatti della showgirl, intenta a stirare una camicia (forse del leader della Lega) con tanto di commento "un venerdì sera da leoni", avevano suscitato una miriade di reazioni e commenti sui social network. Complice il meccanismo della viralità, erano apparsi nel giro di poco tempo fotomontaggi e meme con battute ironiche più o meno riuscite, oltre a polemiche sul ruolo della donna.

Tra ironia e una pretesa "lezione" di femminismo si situa la replica della consigliera comunale milanese, una delle figure più influenti nella comunità islamica del capoluogo lombardo. Sumaya, forse sorpresa dal successo ottenuto dalla foto, il giorno seguente ha rincarato la dose: "Ok, vi è piaciuto il post di ieri sera e mi state travolgendo di messaggi meravigliosi. Per facilitare le cose quando mi chiamate: se volete un autografo digitate 1, se volete in prestito mio marito per stirare digitate 2, se sei donna e vuoi un corso accelerato su come prendere esempio da me in materia di gestione coniugale digita 3". La consigliera ha poi precisato che, in casa, è il marito Abdallah, medico dentista, che si occupa di stirare non solo le sue camicie, ma anche i veli e i vestiti di moglie e figli: "Lo tengo lontano solo dalla cucina, quello è il mio regno perché mi piace cucinare", ha spiegato al quotidiano "La Repubblica". Semmai la Isoardi dovesse farsi fotografare mentre prepara una cena a Salvini, insomma, probabilmente sarà immune dall'ironia della consigliera Pd.