in foto: La signora Elisa, dispersa sul monte Tesio (da Facebook)

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Elisa Bersanelli, la donna di 80 anni scomparsa nel pomeriggio di domenica 27 ottobre nei boschi di Gavardo, in provincia di Brescia mentre si trovava sul Monte Tesio insieme ad alcuni parenti per cercare castagne. Il corpo senza vita è stato ritrovato martedì in un canalone nella zona del Monte Tesio.

Donna scomparsa mentre cercava le castagne: trovato corpo in un canalone

I soccorsi erano scattati subito quando i familiari si erano accorti che la donna aveva inspiegabilmente fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche hanno coinvolto oltre 90 volontari della zona in aiuto dei carabinieri che hanno coordinato le operazioni condotte dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino.

L'appello dei famigliari e le ricerche con in droni

Nei giorni precedenti i famigliari dell'anziana dispersa nel bresciano avevano lanciato un appello sui social, invitando chiunque dovesse vederla a informare in modo tempestivo i carabinieri. La speranza dei parenti di Elisa è che la donna possa aver trovato rifugio in qualche baita della zona, ma la notizia del ritrovamento del cadavere nei boschi intorno a Monte Tesio toglie anche le ultime speranze coltivate nelle scorse ore. Per aumentare le possibilità di successo legate al ritrovamento dell'80enne scomparsa era stato richiesto anche l'intervento di droni dotati di telecamere termiche, in grado perciò di monitorare la zona dall'alto individuando eventuali fonti di calore.