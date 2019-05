Seggi chiusi alle 23 di ieri domenica 26 maggio anche a Cremona dove i cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco della città. Lo spoglio partirà quest'oggi, lunedì 27 maggio, alle 14, per evitare l'accavallarsi con quello relativi alle elezioni europee che ha coinvolto l'intero Paese e dunque anche quei comuni interessati dalle elezioni amministrative. I risultati definitivi si conosceranno solo nel tardi pomeriggio di oggi, quando verrà reso noto il nome del nuovo sindaco. A battersi per la poltrona di primo cittadino ci sono il sindaco uscente Gianluca Galimberti, sostenuto da Partito Democratico, Fare Nuova la Città, Sinistra per Cremona, Cremona si Può, #Cittadini per Passione, Cremona Attiva, Carlo Malvezzi, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Cremona, Luca Nolli, candidato del Movimento 5 Stelle. La sinistra invece si è divisa: la lista Cremona Cambia Musica ha sostenuto la candidatura di Francesca Berardi, mentre Alternativa Comunista ha sostenuto Alberto Madoglio. Infine in corsa vi sono anche Ferruccio Giovetti, con la lista civica di area centrodestra La Cura di Cremona e Diego Ratti, storico militante dell'estrema destra, candidato di CasaPound. In totale sono 15 le liste tra cui i cittadini cremonesi hanno potuto scegliere i 32 consiglieri per il quinquennio 2019-2024.

Elezioni comunali 2019 a Cremona: qual è stata l'affluenza

A Cremona sono stati 56.570 i cittadini chiamati ad eleggere il nuovo sindaco scegliendo tra sette candidati. Alla chiusura dei seggi il dato dell’affluenza definitivo è stato del 67,33 %. Secondo le prime ipotesi potrebbe esserci un ballottaggio per la poltrona di sindaco tra Gianluca Galimberti, 50 anni, sindaco uscente del centrosinistra, e Carlo Malvezzi, geometra, 54 anni, candidato del centrodestra e già vicesindaco nel 2009.