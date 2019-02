in foto: Elena Petriu, la 14enne scomparsa da Pioltello

Elena Petriu, la 14enne scomparsa da Pioltello lo scorso 14 gennaio, sta bene ed è tornata a casa dalla sua famiglia. La svolta è arrivata martedì pomeriggio quando la giovane si è presentata su insistenza sul comandante dei carabinieri della stazione di Mortara, nel Pavese, proprio all'interno della caserma: ai militari Elena ha raccontato di essersi allontanata volontariamente da casa per stare con il fidanzato. Il ragazzo 19enne, che ha accompagnato Elena in caserma, aveva conosciuto la 14enne sui social e stando a quanto dichiarato non era inizialmente a conoscenza dell'età della giovane, dettaglio diffuso innumerevoli volte poi dalla stampa e dal programma Chi l'ha visto? che si è per primo occupato del caso.

Elena era scappata per vivere la sua storia d'amore con il fidanzato 19enne

I due dopo la fuga di Elena sono stati sempre insieme alloggiando in luoghi di fortuna, tra ospedali, stazioni e case abbandonate tra le province di Pavia, Alessandria e Genova, come raccontato dagli stessi ragazzi ai carabinieri. Una storia d'amore che temeva di essere ostacolata in particolare dalla famiglia di Elena, da qui la decisione della giovane di scappare. Una storia che si è risolta nel migliore dei modi grazie alla tenacia della famiglia della 14enne e alla mobilitazione anche dello steso comune di Pioltello che non ha lasciato che la storia finisse nel dimenticato come spesso accade. Al termine del racconto i carabinieri hanno poi convinto Elena a far ritorno a casa: all'interno della stazione sono giunte così le rispettive famiglie che si sono riappacificate potendo riabbracciare i due ragazzi.