in foto: (Immagine di repertorio)

Fuga per la libertà, anche se solo per pochi minuti. Un elefante è riuscito a scappare da un circo a Badalasco di Fara Gera d'Adda, comune della Bassa Bergamasca, approfittando di un momento di distrazione dell'addestratore. Il pachiderma è uscito dal recinto del circo Dylan e si è diretto verso un'aiuola dall'altra parte della strada, dove poi si è fermato per mangiare l'erba. La sua evasione è durata solo pochi minuti, ma avrebbe potuto causare un incidente: secondo quanto riportato, infatti, nel raggiungere l'aiuola l'animale ha sfiorato un furgone che stava passando sulla strada. Per fortuna, alla fine, nessuno si è fatto male: il furgone è riuscito a schivare l'animale e l'elefante è stato recuperato dai proprietari, che dopo qualche istante di apprensione lo hanno riportato all'interno del circo.

Alla fine nessuno si è fatto male

La fuga, confermata dalle forze dell'ordine, è avvenuta in mattinata. Sembra che a favorirla sia stata un cortocircuito, che ha momentaneamente distratto l'addestratore dell'animale: evidentemente l'elefante ha capito di potersi allontanare e lo ha fatto. Un'evasione innocente per riassaporare il gusto della libertà, anche se solo per pochi istanti.