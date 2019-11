Le migliori scuole superiori di Milano anche quest'anno sono state classificate all'interno di Eduscopio 2019, un portale online promosso dalla fondazione Agnelli che da anni raccoglie i dati sull'istruzione scolastica in Italia. L'obiettivo è quello di aiutare i genitori e gli studenti alla scelta giusta dopo le scuole medie, differenziando tra le scuole che meglio preparano all'università e quelle che invece aumentano le chance di un inserimento nel mondo del lavoro dopo la maturità. La graduatoria infatti permette di confrontare le scuole a seconda dei differenti indirizzi. I criteri di valutazione riguardano in particolare: la media voto complessiva dei singoli istituti, la media voto universitaria ottenuta dagli studenti che si sono diplomati in quel particolare liceo, il numero di crediti universitari conseguiti dagli ex studenti passati dalla scuola , e infine la media degli studenti che si sono diplomati in regola senza perdere anni. Consultando il sito di Eduscopio è possibile svolgere un percorso guidato in grado di fornire tutte le informazioni necessarie a chi sta compiendo il passaggio dalle medie alla scuola superiore.

Il focus sui licei di Milano

Eduscopio 2019 ha stabilito quali sono i licei di Milano (e non solo) più consigliati per chi ha concluso il percorso di studi della scuola secondaria di primo grado. Tra i licei classici in cima alla classifica troviamo l'Alexis Carrel, che si mantiene in vetta alla classifica milanese, un primato già conseguito lo scorso anno con Eduscopio 2018. Seguono a ruota il liceo Giovanni Berchet – primo tra i licei statali – il San Raffaele, il Sacro Cuore, il Giosuè Carducci e il Faes Monforte. Nella lista dei licei scientifici figura invece al primo posto la scuola Alessandro Volta, il secondo gradino del podio è occupato dal Leonardo Da Vinci e il terzo dal Vittorio Veneto. Per gli scientifici a indirizzo scienze applicate il primato milanese è detenuto dall'Istituto comunità ebraica, che è una scuola privata, cui seguono l‘Ettore Molinari e il Sant'Ambrogio. Passando alla lista dei licei delle scienze umane, il primo istituto milanese è il Gerolamo Cardano, il secondo è il Gaetana Agnesi e il terzo il Virgilio. Sempre il Virgilio compare al primo posto a Milano tra i licei linguistici, prima del Civico Manzoni e del Maria Consolatrice. Tra gli artistici invece, il liceo Sacro Cuore è il migliore di Milano, seguito dalle Orsoline di San Carlo e dal Caravaggio .

Il focus sugli istituti tecnici

Per gli studenti che non prevedono nel loro percorso scolastico l'iscrizione all'università, potrebbe essere utile consultare il portale Eduscopio per capire l'incidenza di diplomati che hanno trovato subito un lavoro dopo il diploma. Il Vilfredo Federico Pareto è al primo posto in classifica tra gli istituti tecnici economici, prima del Guido Cavalli e del Pietro Verri. Per i tecnici tecnologici invece troviamo al primo posto il Giulio Natta, che precede il Carlo Cattaneo e l'Ettore Molinari. Passando in rassegna gli istituti tecnici professionali dei servizi di Milano troviamo un indice gradimento molto alto per l'Amerigo Vespucci, che si piazza al primo posto precedendo il Carlo Porta e il Brera-Lagrange. Infine troviamo la lista degli istituti professionali industria e artigianato, in cui ai primi tre posti su Milano troviamo il Settembrini, il Correnti e il Bertarelli-Ferraris.