in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Alpinista morto sulle montagne di Edolo, sui Corni di Premassone, in provincia di Brescia. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, è precipitato mentre stava facendo una escursione in montagna, attorno alle ore 11,30, perdendo la vita. Sul posto si è recata immediatamente l'eliambulanza, partita da Bergamo, ma i tentativi di soccorso purtroppo non sono serviti. Il corpo senza vita dell'uomo è stato poi recuperato dal personale del Soccorso Alpino, giunto sul posto. Non è la prima volta, purtroppo, che accade a Edolo. I Corni di Premassone sono una località molto gettonata da alpinisti ed escursionisti. La vetta supera i 3mila metri di quota ed è molto frequentata dagli appassionati.

Solo un mese fa morto un altro alpinista

Appena un mese fa, nella stessa zona di Edolo, un altro uomo di 61 anni originario di Piancogno aveva perso la vita. Era il 26 maggio quando attorno alle 11, l'uomo, uscito per un'escursione, è precipitato davanti agli occhi di un suo amico. L'incidente in quel caso è avvenuto nella zona di Roccia Baitone. L'uomo sarebbe improvvisamente scivolato finendo in un canale: l'impatto è stato violentissimo dopo la caduta nel vuoto di diversi metri e per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto l'elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo, in provincia di Sondrio. Per il recupero del corpo, a supporto i tecnici della Stazione di Edolo del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.