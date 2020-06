in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, a Edolo, paese in provincia di Brescia. Un uomo di 76 anni è morto dopo essere caduto dalla scala sulla quale si appoggiava per raccogliere le ciliegie da un albero nel giardino di casa sua. L'allarme è scattato verso le 8.40, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha raccolto la richiesta di aiuto. Il 118 ha quindi inviato sul posto un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A niente è servito l'intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono anche intervenuti i carabinieri che, dopo aver effettuato i primi rilievi, hanno ricostruito una primissima dinamica dell'accaduto. Pare infatti confermata l'ipotesi della caduta dalla scala causata da un improvviso movimento dello strumento forse dovuto all'erba ancora bagnata del giardino. L'uomo è precipitato per alcuni metri.

Anziano di 89 anni precipita dal balcone, è gravissimo

Un'altra tragedia che poteva costare la vita ad un anziano di 89 anni è occorsa nella giornata di martedì 19 maggio. L'uomo è caduto dal balcone della sua abitazione, situata al piano rialzato della sua abitazione in via Volta a Saronno, paese in provincia di Varese. L'impatto col terreno gli ha provocato gravi traumi. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza in codice rosso ma, vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare in volo anche un elisoccorso decollato da Milano. Portato all'ospedale Niguarda, versava in condizioni gravissime.